До Чернігова активно звозять "титушок" - радник міністра МВС

Про це розповів радник Міністра внутрішніх справ Іван Стойко, який контролює охорону порядку у місті на час виборів, в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі «1+1», повідомляє ТСН.

"Я вважаю, що Чернігів проголосує так, як вважає за потрібне, за того чи іншого кандидата, і звичайно, вибори повинні відбутися. Прохання до усіх штабів, до кандидатів не провокувати, не нагнітати ситуації, а провести завтрашній день у рамках закону, і звичайно що в суботу, коли наступить день тиші, просто працювати згідно українського законодаства. (...) У нас є достатньо сил, аби захистити право голосу", - зазначив Стойко.

Також зазначається, що правоохоронці посилюють охорону штабів кандидатів та органів виборчкому, аби захистити їх від «тітушок».

"Нажаль іде підвезення тих людей, які для виборчої кампанії становлять загрозу і небезпеку. Це ті люди, яких ми називаємо тітушками, але я кажу, що ми сьогодні здатні захистити право голосу", - наголосив радник Міністра.

Раніше УНІАН повідомляв, що на виборах в 205-му окрузі в Чернігові влада випробовує схеми зловживань, які будуть застосовуватись на місцевих виборах у жовтні, вважає кандидат в народні депутати, голова Політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.