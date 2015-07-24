Геннадій Корбан: На виборах у Чернігові влада випробовує брудні технології для кампанії у місцеві ради

03:11, 24 липня 2015
Політика
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На виборах в 205-му окрузі в Чернігові влада випробовує схеми зловживань, які будуть застосовуватись на місцевих виборах у жовтні, заявив кандидат в народні депутати, голова Політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.

УНИАН

«Відбувається репетиція беззаконня, яке готує влада і президент Порошенко на місцеві вибори – щоб у майбутньому «ляльководити» не тільки парламентом, але й місцевою владою, бюджетами, усім у цій країні. При цьому народ продовжує бідніти, а волонтери і фронтовики тримають на собі оборону. Більше так тривати не може!» – сказав Геннадій Корбан в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», перед початком якої стало відомо, що у Чернігові вимкнули трансляцію каналу.

За словами кандидата, сьогодні на виборах у Чернігові використовуються ті самі методи, що й при Януковичі: неприкритий адмінресурс, бездіяльність правоохоронних органів, купівля голосів.

Корбан також розповів, що в місті складна економічна ситуація. «У Чернігові люди проживають просто за межею бідності. Фактично, у жителів Чернігова немає роботи, немає медичного обслуговування, вони не можуть дати освіту своїм дітям. Сьогодні в Чернігові, будемо говорити відверто, простіше померти, ніж вижити», – вважає він.

Корбан наголошує, що високий градус протистояння кандидатів на довиборах у Чернігові, які відбудуться найближчої неділі, викликаний зовсім не економічним інтересом певних політичних груп до цього міста. За його словами, на виборах в Чернігові відбувається зіткнення старого менталітету, «який незаслужено прийшов до влади через Майдан і продовжує годувати на обіцянками», з менталітетом новим.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Геннадій Корбан вважає необхідним законодавчо легалізувати добровольчі підрозділи для недопущення «мукачівських подій».

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