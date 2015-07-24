Москаль про роботу в Луганську: Мене обкладали п'ятиповерховим матом, я відповідав триповерховим

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Фокус.

«Я із задоволенням залишився б у Донбасі. Там очевидний ворог: "ЛНР" і по-сепаратистськи налаштоване місцеве населення, яке видно неозброєним оком. Там немає кланів, підкилимних розбірок. Там люди простіші. А тут, в Закарпатті, вороги при депутатських значках», - заявив Москаль.

За його словами, на Донбасі інтелігентність і культурність сприймаються як ознака слабкості.

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"Інтелігент для них — "якийсь додік в окулярах". Поки їм не покажеш, де двері, де ручка і як можна вийти з кабінету разом з дверима, ніхто нічого робити не буде", - зазначив Москаль.

«У перші дні роботи луганським губернатором мене обкладали п'ятиповерховим матом, а я насилу міг відповісти триповерховим. "Сука" — це, напевно, було найм'якіше слово стосовно мене. Але потім це припинилося. Люди визнали мене за свого», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Президент Петро Порошенко призначив Геннадія Москаля на посаду голови Закарпатської ОДА.