Порошенко наступного тижня внесе до ВР законопроект, який посилить відповідальність за підкуп виборців

Президент України Петро Порошенко обіцяє на наступному тижні внести до Верховної Ради проект закону, який посилить відповідальність за підкуп виборців.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

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“І тому вже на наступному тижні я внесу проект закону, який посилить відповідальність за гречку (підкуп виборців): і тим, хто це роздає, і тим, хто це забезпечує, і за бездіяльність правоохоронних органів”.

Крім того, він наголосив, що необхідно змінити законодавства.

“В коаліційній угоді ВР йшлося про те, щоб відмовитися від мажоритарних виборів, бо коли вибори йдуть по пропорційній основі ми не бачимо таких проявів і порушення законодавства”, - додав глава держави.