Президент анонсував передачу до суду справ Януковича і Ко

Президент України Петро Порошенко повідомив, що у вівторок, 28 липня, генеральний прокурор Віктор Шокін проведе прес-конференцію, на якій поінформує про передачу до суду справ на колишнє керівництво держави на чолі з Віктором Януковичем.

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Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

“У вівторок об 11 годині генеральний прокурор дасть прес-конференцію... де він поінформує суспільство про передачу до суду справ на колишнє керівництво держави на чолі з Януковичем”, - сказав він.