Президент анонсував передачу до суду справ Януковича і Ко
22:38, 25 липня 2015Політика
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У вівторок в 11:00 генеральний прокурор Віктор Шокін дасть прес-конференцію.
Екс-президент України Віктор Янукович / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко повідомив, що у вівторок, 28 липня, генеральний прокурор Віктор Шокін проведе прес-конференцію, на якій поінформує про передачу до суду справ на колишнє керівництво держави на чолі з Віктором Януковичем.
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Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.
“У вівторок об 11 годині генеральний прокурор дасть прес-конференцію... де він поінформує суспільство про передачу до суду справ на колишнє керівництво держави на чолі з Януковичем”, - сказав він.
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