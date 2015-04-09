СБУ відкрила справу про узурпацію влади проти Януковича і суддів Конституційного суду - Волох

Про це повідомив член громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті України Карл Волох.

"СБУ зареєстровано кримінальну справу за обвинуваченням колишнього президента Януковича, суддів Конституційного суду та ряду інших високопоставлених посадових осіб у злочинній змові з метою зміни конституційного ладу і узурпації влади в країні! Найближчим часом багатьом "недоторканним" будуть оголошені підозри", - написав він у Facebook.

Читайте такожПопулізм: експерти скептично оцінили позбавлення Януковича звання президентаЗокрема, у зв'язку з відкриттям провадження Волох анонсував і справи проти Сергія Льовочкіна та Андрія Портнова.

"Окремий комсомольський привіт пану Льовочкіну та Портнову. Кажете, проти вас немає в Україні кримінальних справ? Вважайте, вже є", - написав він.