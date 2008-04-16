Харківська міськрада відмінила дозвіл на пам’ятник воїнам УПА

Харківська міська рада відмінила рішення від 30 вересня 1992 року про надання згоди на встановлення пам`ятного знака на честь 50-річчя Української повстанської армії в Молодіжному парку Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на сесії ради. Голосування проходило в поіменному режимі: «за» висловилися 80 депутатів, «проти» - 3.

Рішення міськради обгрунтоване тим, що узгодження проекту і місця розміщення пам`ятного знака, а також його експертизу не проведено, пам`ятний знак на земельній ділянці в Молодіжному парку встановлений самовільно, без дотримання вимог чинного законодавства. Крім того, самовільно встановлений пам`ятний знак не занесений у Державний реєстр нерухомих пам`ятників України і не може вважатися пам`ятником, зазначається у рішенні сесії.

Як повідомляв УНІАН, протягом багатьох років поблизу Пам’ятного знака воїнам УПА представники національно-демократичних сил області традиційно проводили акції на честь вшанування воїнів УПА, жертв політичних репресій та проти злочинів тоталітарного режиму. Восени 2007 року на Свято Покрови тут сталися сутички, які були спровоковані, зокрема, представниками лівих сил та Партії регіонів.

Роком раніше Пам’ятний знак воїнам УПА був знесений невідомими, відповідальність за це взяла на себе одна з російських організацій.