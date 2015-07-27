Корбан заявив, що не визнає своєї поразки

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Чернігові.

«Поразки своєї я не визнаю. Але є юридичний факт, і Березенко отримає цей мандат. Мандат, від якого тхне. Ніяких юридичних процесів не буде. Ми будемо продовжувати захищати Україну, сконцентрувавшись на внутрішніх ворогах», – заявив Геннадій Корбан.

Він наголосив, що перемога Березенка стала можливою завдяки добре налагодженій мережі зі скуповування голосів на 60 тисяч осіб, яку команді Корбана не скрізь вдалося поламати. Так, за його словами, на тих дільницях, де мережу вдалося зруйнувати, Корбан перемагає або ж розрив між ним та Березенком невеликий, а там, де цього не вдалося зробити, Березенко набрав у 4 рази більше.

Геннадій Корбан зазначив, що він свідомо попросив благодійників організувати надання соціальної допомоги мешканцям Чернігова, аби «зірвати маски з влади» та підкреслити, що так звана нова влада використовує ті самі маніпулятивні технології для фальшування виборів, що і влада часів Януковича.

«Ми не мали ілюзій стосовно перемоги на цих виборах. У нас була інша мета. Уся Україна стала свідком повного політичного дефолту влади. Я вважаю, що в Чернігові вона отримала поразку. БПП, отримавши цей один мандат, втратить 10 коаліціантів», – вважає Корбан.