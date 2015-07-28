У Росії назвали першу небажану організацію

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт відомства.

Відзначається, що Генпрокуратура РФ визнала небажаною на території Росії діяльність американського Національного фонду в підтримку демократії". Рішення було направлено до Міністерства юстиції для включення організації до відповідного переліку.

"Використовуючи можливості підконтрольних російських комерційних і некомерційних організацій, "Національний фонд на підтримку демократії" брав участь у роботі щодо визнання нелегітимними підсумків виборних кампаній, організації політичних акцій з метою впливу на прийняття органами влади рішень, дискредитації служби у збройних силах Росії", — йдеться в повідомленні.

За даними російської прокуратури, в 2013-2014 роках фонд надав російським комерційним і некомерційним структурам на подібні цілі близько 5,2 мільйонів доларів.

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У заяві наголошується, що після визнання організації небажаною, їй буде заборонено проводити операції з грошовими коштами або іншим майном, крім того вона не зможе створювати свої підрозділи на території Росії.