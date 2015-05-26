Нємцов писав про військових із РФ на Донбасі, що Путін відречеться від них будь-якої секунди - російський опозиціонер

Член Бюро Федеральної політради партії «РПР-ПАРНАС», соратник убитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова Ілля Яшин заявляє, що в Росії інцидент із двома затриманими у Луганській області російськими військовослужбовцям - Олександром Александровим і Євгеном Єрофеєвим - не обговорюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яшин сказав у Києві під час презентації доповіді про військовий конфлікт на сході України «Путін. Війна».

"Суспільної дискусії на цю тему немає, бо немає таких механізмів комунікації в російському суспільстві, які б дозволили запустити цю дискусію в національному масштабі", - зазначив Яшин.

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У цьому зв'язку опозиціонер заявив, що саме тому він вважає найважливішим завданням розповсюдити доповідь про військовий конфлікт на сході України. "Тому що тільки це дозволить накопичити критичну масу і змінити громадську думку", - сказав Яшин.

При цьому Яшин заявив, що Нємцов у своєму зверненні до громадян Росії, які воюють на Донбасі, писав, що "Путін і командири зречуться вас у будь-яку секунду. Скажуть, що вони на війну вас не посилали, і родичі ніколи не знайдуть правди, якщо з вами щось трапиться". Яшин у ситуації з двома затриманими російськими військовослужбовцями вважає слова Нємцова пророчими.

"Путін створив брехливу і цинічну державу, якій плювати на своїх громадян. Гинуть вони там, потрапляють у полон... Від них відмовляються моментально", - констатував Яшин.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.