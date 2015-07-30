ГПУ продовжила конкурс на посади місцевих прокурорів до 10 серпня

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У повідомленні сказано, що 5 регіональних центрів прийому документів будуть працювати з 09:00 до 18:00 без вихідних.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 20 липня розпочато прийом документів від охочих обійняти 700 керівних посад у місцевих прокуратурах по всій країні. Передбачалося, що прийом документів триватиме до 2 серпня.