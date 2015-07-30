ГПУ продовжила конкурс на посади місцевих прокурорів до 10 серпня
19:41, 30 липня 2015Політика
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Термін прийому документів від кандидатів для участі у відкритому конкурсі на зайняття вакантних посад керівників місцевих прокуратур, їхніх перших заступників та заступників продовжено до 10 серпня включно.
ГПУ продовжила прийом документів / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
У повідомленні сказано, що 5 регіональних центрів прийому документів будуть працювати з 09:00 до 18:00 без вихідних.
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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 20 липня розпочато прийом документів від охочих обійняти 700 керівних посад у місцевих прокуратурах по всій країні. Передбачалося, що прийом документів триватиме до 2 серпня.
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