ГПУ оголосила конкурс на посади місцевих прокурорів
Сьогодні почався прийом документів на вакансії керівників місцевих прокуратур у п'яти центрах у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Одесі та Львові.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.
Повідомляється, що прийом документів триватиме до 2 серпня поточного року.
"Абсолютно чесний та прозорий конкурс – шанс для всіх, хто хоче разом з нами змінити систему. Якщо у Вас є вища юридична освіта, 5-річний досвід роботи у сфері права (або 3 роки прокурорського досвіду) і бажання працювати на благо нашої країни – ми чекаємо вас у своїх лавах!" - йдеться у його повідомленні.
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При цьому всю інформацію про конкурс можна знайти за посиланням http://www.gp.gov.ua/ua/reforms, зазначив заступник Шокіна.
"Разом ми зможемо перемогти корупцію і побудувати ефективну європейську прокуратуру, яка буде чесно захищати права та інтереси українців!" - наголосив Сакварелідзе.
Друзі Допоможіть з Поширенням! СТАРТУВАВ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ВАКАНСІЇ КЕРІВНИКІВ МІСЦЕВИХ ПРОКУРАТУР! ЧЕКАЄМО ПМН...Posted by Davit Sakvarelidze on 20 Липень 2015 р.