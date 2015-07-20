ГПУ оголосила конкурс на посади місцевих прокурорів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.

Повідомляється, що прийом документів триватиме до 2 серпня поточного року.

"Абсолютно чесний та прозорий конкурс – шанс для всіх, хто хоче разом з нами змінити систему. Якщо у Вас є вища юридична освіта, 5-річний досвід роботи у сфері права (або 3 роки прокурорського досвіду) і бажання працювати на благо нашої країни – ми чекаємо вас у своїх лавах!" - йдеться у його повідомленні.

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При цьому всю інформацію про конкурс можна знайти за посиланням http://www.gp.gov.ua/ua/reforms, зазначив заступник Шокіна.

"Разом ми зможемо перемогти корупцію і побудувати ефективну європейську прокуратуру, яка буде чесно захищати права та інтереси українців!" - наголосив Сакварелідзе.