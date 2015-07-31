Посол України в США розповів про "серйозні кроки вперед" у провадженні нових санкцій

Україна почала діяти активніше у напрямку використання всіх можливих правових заходів для запровадження санкцій проти осіб та компаній, які винні у розкраданні держбюджету та посяганні на територіальну цілісність. Ці дії бачать у США та Європі й реагують запровадженням нових санкцій. Так прокоментував введення нового пакету санкцій посол України в США Валерій Чалий.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Чалий пояснив, що у подальшому можна розглядати повернення коштів з заморожених рахунків, однак процедура буде складною та тривалою. Втім, посол запевняє, що певні кроки у напрямку покарання винних у злочинах проти України робляться як з боку української сторони, так і з боку західних партнерів.

"Можу сказати, що ситуація набагато краща, і в правовій площині роблять серйозні кроки вперед, і ми бачимо вже останнім часом, що є результати. Але цих результатів має бути більше. І в посольстві в Сполучених Штатах працюємо у координації, у нас заплановані відповідні зустрічі для того, щоб скоординувати наші зусилля", - запевнив Чалий.

Читайте такожУ Путіна пригрозили США відповісти "взаємністю" на новий пакет санкцій

Напередодні США розширили список осіб і компаній, проти яких вводяться санкції. Під санкції потрапили 11 осіб і 15 юридичних компаній, серед них - Олександр Янукович, Сергій Курченко, Андрій Клюєв, Едуард Ставицький.