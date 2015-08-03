У Кремлі зробили вигляд, що не причетні до створення "комітету спасителів" на чолі з Азаровим

Про це повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"У Кремлі, безумовно, не мають жодного стосунку до цієї ініціативи", - сказав Пєсков, пише ТАСС.

"Звичайно ж, не могла і не може йти мова за погодженням цієї ініціативи з якою-небудь владою тут, у Росії, і тим більше, за погодженням кандидатури Олійника", - підкреслив представник Кремля.

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"Що стосується питання підтримки або не підтримки, то безумовно потрібно ще детально ознайомитися зі зробленими заявами, вивчити їх, проаналізувати ситуацію", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Москві оголошений в розшук українськими правоохоронцями колишній прем'єр-міністр Микола Азаров оголосив про створення "комітету порятунку України".

В презентації в готелі "Україна" взяли також участь розшукувані в Україні колишні народні депутати Володимир Олійник та Ігор Марков.

Микола Азаров повідомив, що він очолив цей комітет.

На прес-конференції організатори розповсюдили "відозву" до українського народу, в якій викладається план дій по врегулюванню ситуації в Україні і "оголошується про готовність комітету взяти на себе відповідальність за долю України".

Зокрема, в документі ігнорується факт російського вторгнення на Донбас і Крим, і стверджується, що "країна втягнута в громадянську війну".