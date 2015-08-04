Переговори контактної групи щодо відведення озброєнь на Донбасі продовжаться у вівторок - представник ОБСЄ

Про це повідомляє DT.ua.

"Була досягнута домовленість продовжити роботу робочої групи завтра вранці о 10.00 годині. Ця робота ведеться, як ви знаєте, за цією угодою щодо відведення танків і також артилерійських гармат калібром 100 міліметрів і мінометів калібром до 120 міліметрів", - заявив Сайдик.

За його словами, контактна група продовжить роботу з питань виборів, статусу регіонів Донбасу та змін до Конституції України.

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"Політична підгрупа продовжить роботу з питань виборів, статусу регіонів Донбасу та змін конституції", - зазначив Сайдик.

Раніше УНІАН повідомляв, що учасники контактної групи з врегулювання в Україні підбивають підсумки зустрічі в Мінську; консультації тривали більше 12 годин. Одним з основних питань переговорів є угода про відвід від лінії розмежування сторін у Донбасі озброєння калібром 100 міліметрів.