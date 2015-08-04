У Яценюка сподіваються, що Порошенко погодиться звільнити Демчишина вже восени

На думку заступника Яценюка, Порошенко підтримає звільнення Демчишина вже восени / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Вощевський заявив під час круглого столу, присвяченого підготовці до опалювального сезону 2015-2016 рр.

«Свого часу президент заявив, що у вересні-жовтні, з початком роботи парламенту, уряд буде переформатовано. Я думаю, що він мав на увазі кадрові питання, про які ви говорите. Упевнений, що це буде зроблено», - сказав Вощевський, відповідаючи на запитання голови Незалежної профспілки шахтарів України Михайла Волинця про те, коли буде вирішено питання зі звільненням міністра енергетики Демчишина.

За словами Вощевського, Міністерство енергетики на сьогоднішній день не повною мірою справляється з поставленими завданнями.

Також віце-прем'єр відзначив незадовільну роботу Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, яка була створена президентом України у серпні 2014 року.

«Претензія є до НКРЕКП. Прозорість їх роботи - це питання, яке на сьогодні не вирішене», - сказав Вощевський.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 3 серпня на засіданні Антикризового енергетичного штабу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розкритикував роботу міністра енергетики Володимира Демчишина та доручив негайно представити баланс споживання електроенергії, а також обсяги і джерела закупівлі вугілля для забезпечення теплоелектростанцій на період опалювального сезону 2015-2016 років.

У свою чергу, Демчишин заявив, що Україні для проходження опалювального сезону необхідно накопичити близько 3 млн тонн вугілля. Водночас, згідно з експертними оцінками, необхідні обсяги становлять не менше 11 млн тонн. При цьому на поточний момент запаси вугілля становлять близько 1,5 млн тонн.