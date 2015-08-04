Свідок у справі Сенцова-Кольченка назвав "Правий сектор" структурним підрозділом США

Вчора допитували "засекречених" свідків, які розповіли,що отримували інформацію про плани "Правого сектора" з російського телебачення. Сьогодні, як повідомляє Медиазона, один зі свідків заявив, що вважає "Правий сектор" структурним підрозділом США.

Згідно з повідомленням, свідок Георгій Чорний, 11 квітня 1989 року народження, буфетник в ІП "Тарасов", особисто з Сенцовим і Кольченком не знайомий.

У квітні 2014 року буфетник був координатором «Національно-визвольного руху» (НОД, російська праворадикальна організація).

Читайте також"Меморіал" визнав Сенцова і Кольченка політв'язнямиПро підпал офісу «Російської общини» Чорний дізнався в квітні 2014 року з ЗМІ та від членів самої організації.

Відповідаючи на питання адвоката, він заявив, що "Правий сектор" намагався захопити владу в Криму.

"Напевно, тому що це один зі структурних підрозділів Сполучених Штатів, які таким чином намагалися захопити владу", - відповів він на питання, навіщо потрібне захоплення влади "Правому сектору".