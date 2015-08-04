Стосовно діяльності губернатора Сумщини відкрито кримінальне провадження - депутат Купрій

Як повідомив Купрій на своїй сторінці в Facebook, прокуратура Сумської області внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені в заяві його помічника, члена «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Олега Шестака про вчинення кримінального правопорушення головою Сумської ОДА.

Також Купрій розмістив фотокопію відповіді сумської обласної прокуратури Шестакові з цього приводу.

За словами депутата, йдеться про «нецільове використання бюджетних коштів, перевищення та зловживання владою шляхом призначення на посаду трьох заступників Голови ОДА та керівника апарату Сумської ОДА».

У своєму дописі Купрій, коментуючи зусилля активістів у боротьбі з корупцією, наголосив, що партія УКРОП «робитиме усе можливе, щоб чиновники-злочинці сиділи на лаві підсудних».

У заяві самого Шестака йдеться про те, що очільник Сумської ОДА Клочко всупереч постанові Кабінету міністрів № 65 від 1.03.2014 р. «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», допускає додаткові витрати. Так, урядом визначено, що кількість заступників голови Сумської та низки інших обласних держадміністрацій не повинна перевищувати трьох осіб, включаючи першого заступника та заступника голови – керівника апарату ОДА. Натомість у Сумській ОДА наразі працює три заступники голови, а, крім цього, введено окрему посаду керівника апарату.