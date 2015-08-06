Заява Бурджанадзе про "російський" Крим не відображає настрої грузинського народу – посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції посол Грузії в Україні Михайло Уклеба.

«Вона лідер партії, вона зробила таку заяву. Звичайно, я особисто, як дипломат, і як посол, не можу схвалити. І це не відображає настрої грузинського населення», - підкреслив посол.

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Як повідомляв УНІАН, Бурджанадзе заявляла, що вважає Крим частиною Росії і не бачить «жодних шансів, щоб Крим коли-небудь став частиною України".

Пізніше ЗМІ поширили інформацію, що СБУ за поданням МЗС заборонила в'їзд до України Бурджанадзе, яка підтримує анексію Криму. Причому відповідне рішення було прийнято ще у другій половині липня. У свою чергу в СБУ спростували цю інформацію.