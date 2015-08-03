ЗМІ: Бурджанадзе оголошена в Україні персоною нон грата

Продовження: СБУ поки не вирішила, чи забороняти Бурджанадзе в'їзд до України

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на власні джерела. Згідно з повідомленням таке подання ініційовано через її публічні висловлювання у підтримку анексії Криму Росією.

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СБУ ще у другій половині липня прийняла таке рішення і винесла заборону на відвідування України, свідчить джерело.

Хоча термін дії заборони не уточнюється, відомо, що як правило, вона виноситься на 5 років.

Про оголошення Ніно Бурджанадзе нев'їзною в Україну повідомляють грузинські ЗМІ. Зокрема, видання APSNY.ge стверджує, що ініціаторами винесення заборони стали кілька громадських організацій, які звернулися до Міністерства закордонних справ України, вказавши на неприпустимі заяви грузинської опозиціонерки під час її візиту до Москви 10-11 липня. "Зараз (Крим) російський. Так, мені здається, що буде таким... Це не проросійська позиція, це просто констатація факту", - заявила вона. "Я можу констатувати, що не бачу жодних шансів, щоб Крим коли-небудь став частиною України", - заявила тоді грузинський політик, додавши, що вважає об'єктивними результати так званого "референдуму" про вихід Криму зі складу України, висловивши впевненість, що в ньому взяло участь 90-95% жителів півострова.