Клімкін: західні політики не пропонували Україні зробити на місцевих виборах ставку на когось з лідерів бойовиків

Про це він сказав в інтерв’ю 5-ому каналу.

«Абсолютно – ні, це я можу на сто відсотків сказати, цього я ніколи не чув», - підкреслив Клімкін.

Відповідаючи на запитання щодо ідеї президента Франції Франсуа Олланда про можливість проведення одночасних місцевих виборів в Україні і в ЛНР та ДНР Клімкін сказав: «Я був присутнім під час розмови лідерів нормандського формату, і ця ідея згадувалася як побіжна можливість, якщо всі інші передумови будуть виконані, ніхто не обговорював це, як практичну можливість», - зазначив Клімкін.

Читайте такожБойовики планують захопити весь Донбас за допомогою місцевих виборів, - джерело в АП

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Павла Клімкіна, західні політики не мають ілюзій, що конфлікт на Донбасі можна заморозити