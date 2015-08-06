Клімкін: західні політики не пропонували Україні зробити на місцевих виборах ставку на когось з лідерів бойовиків
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував інформацію, що західні політики пропонували Україні зробити на місцевих виборах ставку на когось із лідерів луганських і донецьких сепаратистів.
Про це він сказав в інтерв’ю 5-ому каналу.
«Абсолютно – ні, це я можу на сто відсотків сказати, цього я ніколи не чув», - підкреслив Клімкін.
Відповідаючи на запитання щодо ідеї президента Франції Франсуа Олланда про можливість проведення одночасних місцевих виборів в Україні і в ЛНР та ДНР Клімкін сказав: «Я був присутнім під час розмови лідерів нормандського формату, і ця ідея згадувалася як побіжна можливість, якщо всі інші передумови будуть виконані, ніхто не обговорював це, як практичну можливість», - зазначив Клімкін.
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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Павла Клімкіна, західні політики не мають ілюзій, що конфлікт на Донбасі можна заморозити