Чубаров назвав події грузино-російської війни 2008 року "невивченими уроками"

"Міжнародне співтовариство вчасно не вжило жодних зусиль, щоб не дозволити Путіну вторгнутися в Грузію", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Чубаров вважає, що відсутність жорсткої позиції світового співтовариства в той час, дозволили Росії анексувати Крим в 2014 році і дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

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"Міжнародне співтовариство позітхало-поохало і незабаром заспокоїлось, а через короткий час знову стало обходити Путіна в якості рівноправного партнера... В лютому 2014 року Росія повторно привела в шок міжнародне співтовариство, коли окупувала Крим, а потім розв'язала криваву бійню на частині територій Донецької та Луганської областей...Тепер жертвою Росії стала Україна", – написав глава Меджлісу .

"Окупований Крим і всі його мешканці, за малим винятком, виявилися заручниками шизофренічної політики Кремля", – додав Чубаров.

Як повідомляв УНІАН в ніч з 7 на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії та Південної Осетії і ввела додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окуповані Росією.

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За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло понад 400 осіб, понад 2 тисячі були поранені.