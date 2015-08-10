Ляшко вважає Тимошенко винною у війні Росії проти України, пригадавши її загравання з Путіним у 2008 році

Винними у цьому Ляшко вважає фракції Партії регіонів, комуністів, литвиновців та БЮТ. Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Ляшко нагадав, що не дивлячись на те, що він був у той час у БЮТі, він голосував за цей проект постанови всупереч протилежному рішенню фракції і тиску тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

«Я свідомо голосував ЗА цей проект постанови всупереч протилежному рішенню фракції і тиску тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Це для тих, хто дорікає мені, що я тоді теж був у БЮТі», - написав Ляшко.

«На відміну від Тимошенко, яка тоді переконувала усіх нас, що Грузія сама винна, що спровокувала Росію на напад, я одразу розумів і переконував у цьому Тимошенко, що якщо не зупинимо Путіна в Грузії - наступною буде Україна. На жаль, Юля тоді мене не хотіла чути і замість того, щоб, як прем'єр-міністр, засудити війну Росії проти Грузії та мобілізовувати увесь світ на відсіч агресору - Тимошенко продовжувала загравати з Путіним, бо дуже хотіла при його підтримці виграти президентські вибори», - стверджує Ляшко.

«Усі ті політики, які в 2008 році не підтримали братню Грузію у її нерівній боротьбі проти російської агресії, усі ті політики, які тоді підтримали Путіна, замість того, щоб засудити і зупинити його - усі ці політики однозначно винні у сьогоднішній кривавій війні Кремля проти України і окупації Криму», - впевнений голова Радикальної партії.