Ляшко вважає Тимошенко винною у війні Росії проти України, пригадавши її загравання з Путіним у 2008 році
Олег Ляшко вважає, що війна Росії проти України стала можливою ще з 2008 року, коли під час війни Росії проти Грузії Верховна Рада відмовилася прийняти постанову про засудження акту агресії РФ.
Винними у цьому Ляшко вважає фракції Партії регіонів, комуністів, литвиновців та БЮТ. Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Фейсбук.
Ляшко нагадав, що не дивлячись на те, що він був у той час у БЮТі, він голосував за цей проект постанови всупереч протилежному рішенню фракції і тиску тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
«Я свідомо голосував ЗА цей проект постанови всупереч протилежному рішенню фракції і тиску тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Це для тих, хто дорікає мені, що я тоді теж був у БЮТі», - написав Ляшко.
«На відміну від Тимошенко, яка тоді переконувала усіх нас, що Грузія сама винна, що спровокувала Росію на напад, я одразу розумів і переконував у цьому Тимошенко, що якщо не зупинимо Путіна в Грузії - наступною буде Україна. На жаль, Юля тоді мене не хотіла чути і замість того, щоб, як прем'єр-міністр, засудити війну Росії проти Грузії та мобілізовувати увесь світ на відсіч агресору - Тимошенко продовжувала загравати з Путіним, бо дуже хотіла при його підтримці виграти президентські вибори», - стверджує Ляшко.
«Усі ті політики, які в 2008 році не підтримали братню Грузію у її нерівній боротьбі проти російської агресії, усі ті політики, які тоді підтримали Путіна, замість того, щоб засудити і зупинити його - усі ці політики однозначно винні у сьогоднішній кривавій війні Кремля проти України і окупації Криму», - впевнений голова Радикальної партії.
Як починалася війна Росії проти України. Союзники Кремля в Києві (ДОКАЗИ)Друзі, нижче - посилання на результати голосу...Posted by Олег Ляшко on 9 августа 2015 г.