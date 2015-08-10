Податківці скаржаться на значний опір на місцях при зміні керівників митниць

Про це в ході брифінгу в Києві сказав голова ДФС Роман Насиров.

«Ми змінили керівництво Закарпатської митниці, Одеської митниці, інших митниць. Ми на більшості митниць змінили керівництво. Десь поставили постійних управлінців, десь це виконуючі обов'язків. Але ми бачимо зворотну реакцію. Процес заміни людей дуже складний. Ми бачимо велику опозиційну реакцію в різних областях», - наголосив Насиров.

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Як повідомляв УНІАН, у червні глава уряду Арсеній Яценюк доручив новому керівництву Державної фіскальної служби, призначеному 5 травня, змінити всіх керівників регіональних органів ДФС. У середині липня Державна фіскальна служба України змінила 60% складу керівництва української митниці. Крім того, ДФС запустила нову електронну систему підбору кадрів, яка дасть змогу упродовж наступних кількох років значно оновити склад митниці.