Прем'єр-міністр Литви відвідає Україну наприкінці серпня

Прем’єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічюс наприкінці серпня відвідає з офіційним візитом Україну.

Про це йшлося сьогодні під час зустрічі президента України Петра Порошенка з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, повідоммили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні, співрозмовники підтвердили зацікавленість у продовженні активного політичного діалогу на високому рівні, зокрема шляхом проведення наприкінці серпня цього року офіційного візиту до України прем’єр-міністра Литви.

Також під час зустрічі обговорювалися питання підготовки 8-го засідання Ради президентів України та Литовської Республіки.