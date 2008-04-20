Ющенко поїде до Литви

Посол України в Литовській Республіці Ігор ПРОКОПЧУК та Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС під час церемонії вручення Вірчих грамот, обговорили питання підготовки до запланованого на травень ц.р. державного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Литви. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Окрім того, було обговорено низку питань, що становлять взаємний інтерес, сторони високо оцінили нинішній стан розвитку українсько-литовських відносин на політичному рівні та у торговельно-економічній сфері.

Посол України висловив вдячність литовській стороні і особисто Президенту В.АДАМКУСУ за дієву підтримку курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України. Посол та Президент високо оцінили рішення Бухарестського саміту НАТО щодо надання Україні чіткого сигналу про її майбутнє членство в Альянсі. Президент В.АДАМКУС запевнив, що Литовська Республіка і надалі надаватиме сприяння у цьому. Також особлива увага була приділена питанням енергетичної безпеки країн Європи і співробітництва держав регіону Каспійського, Чорного та Балтійського морів в енергетичній сфері.