БПП підтримає рішення про те, що вибори на Донбасі потрібно відкласти – Луценко

Про це в ефірі програми «Герой дня» заявив голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, коментуючи заяву «Опозиційного блоку» про те, що нібито через підписання Президентом указу про утворення військово-цивільних адміністрацій в ряді районів Донецької та Луганської областей «в Україні цілеспрямовано встановлюється диктатура», повідомляє прес-служба БПП.

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«Зрозуміло, що «Опозиційний блок», який звик у форматі Партії регіонів фальсифікувати результати виборів, дуже стурбований. Проте ні про які порушення законів і Конституції не йдеться. Хочу нагадати, що Верховна Рада прийняла, між іншим мого авторства, Закон «Про військово-цивільні адміністрації», що є найбільш адекватним законом у ситуації проведення АТО на сході країни. Воювати із супротивником і мати в тилу повних ідеологічних колег цього супротивника Україна дозволити собі цього не може», - наголосив Луценко.

За його словами, прийняття цього закону дозволить добитися перемоги і на фронті, і у прифронтовій полосі.

Луценко також зазначив, що проведення місцевих виборів на Донбасі неможливе. «З моєї точки зору, чесні, конкурентні і безпечні вибори не можуть відбутися не тільки на окупованій території Донбасу, але й на її звільненій території. Я переконаний, що ВЦА мають працювати на українській частині Донбасу до того моменту, поки там провести вибори буде безпечно», - зазначив політик.

Ще одним критерієм проведення виборів на сході України, за словами Луценка, є конкурентність. «Люди на прикладі військово-цивільних адміністрацій мають побачити, що окрім Партії регіонів, яка тимчасово називається «Опозиційним блоком», є життя в Україні, що є інші політичні сили, які готові на них працювати. Люди мають відчути різницю і відчути, що вони наймають владу, а не просто голосують за тих, на кого їм вказували раніше», - зауважив політик.

Голова фракції БПП також нагадав, що відповідно до постанови про порядок проведення виборів ЦВК має внести до парламенту подання, а вже ВР має призупинити вибори на тій чи іншій території, де немає безпеки і демократичних стандартів ОБСЄ.

«БПП підтримає рішення про те, що вибори на Донбасі потрібно відкласти», - додав Луценко.