Луценко розповів про плани Порошенка "поставити бойовиків на коліна"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Петра Порошенка, про це Луценко заявив в інтерв’ю одному з телеканалів.

За його словами, закон про особливий порядок місцевого самоврядування на частині Донбасу ухвалено ще півроку тому, а повернення до цієї теми в проекті перехідних положень проекту змін до Конституції означає, що Донбас «спробує прогодувати себе сам».

«Існуючий закон про особливий порядок місцевого самоврядування передбачає, що на цій території, відбудуться вибори тільки тоді, коли звідти вийдуть російські війська і найманці складуть зброю. Дія цього особливого порядку – три роки. Ні про яку константу в зміні ситуації не йдеться. Це чітко указано в законі. Крім того, що вони зможуть протягом трьох років обрати своїх депутатів окремо від України, я пропоную доповнити цей закон бюджетною самостійністю», - сказав Луценко.

Він також наголосив, що Україна продовжує купувати вугілля, кокс, метал у підприємців, які платять податки на території України.

«Так от, всі зароблені гроші ця територія буде використовувати на себе. На відновлення будинків, які вони зруйнували, наприклад. Якщо вони залишаються частиною України, з особливим порядком самоврядування, вони можуть отримати кошти, які зароблять. Нам не потрібні їхні податки. Казали, що Донбас годує Україну, тому себе прогодуєте. Будуйте дороги, відновлюйте будинку, видайте зарплату бюджетникам, інвалідам тощо», - наголосив він.

В іншому ж випадку, за словами Луценка, «якщо жителі Донбасу не здатні себе прогодувати, відновити будинки, дати газ, заплатити за електроенергію, заплатити бюджетникам, видати ліки, тоді... на коліна, товариші терористи, зброю на підлогу і туди зайдуть українські війська, закриють зовнішній кордон, і тоді все це ми будемо будувати. Якщо ні, тоді нехай ця частина двох областей живе в карантині. Я називаю це «карантином». До тих пір, поки вони не усвідомлюють, що в Україні треба жити за загальними законами, вони будуть пробувати жити самостійно, а не в рамках єдиної територіальної держави. А я впевнений, що вони не зможуть», - наголосив голова фракції «БПП».

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада направила до КС поданий президентом проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Сьогодні, 19 липня, президент України Петро Порошенко вкотре наголосив, що у проекті змін до Конституції не йдеться про особливий статус для Донбасу.

Він нагадав, що каменем спотикання під час ухвалення рішення щодо внесення змін до Основного Закону стала норма, яка міститься в перехідних положеннях Конституції.

«А саме - речення, в якому згадується закон про специфічний порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини”, - зазначив президент.

Він нагадав, що цей закон вже приймали двічі: “Спочатку його прийняла попередня Верховна Рада, а потім удосконалила теперішня, і вступити в силу такий закон може лише після виконання цілої низки попередніх умов”.

“Ані в Законі, ані в проекті змін до Конституції нема й бути не може ніякого особливого статусу для тих районів. І словом не йдеться про особливий статус для Донбасу. Натомість, і на Донбасі, і в усіх регіонах України місцеві громади отримають значно більше повноважень і можливостей. Напевно, саме тому 288 народних депутатів підтримали направлення проекту на розгляд Конституційного Суду”, - підкреслив Порошенко.