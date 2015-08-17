Луценко: День Незалежності буде "гарячим"

«На Донбасі різко зросла не тільки кількість обстрілів, а й кількість військових вилазок ворога. Тому, на жаль, День Незалежності буде «гарячим», - відзначив політик.

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На його думку, спробами наступу Кремль хоче дискредитувати українську владу.

«Мета Путіна – дискредитувати українську владу. Його цікавить внутрішній вибух, і для нього немає нічого кращого, як довести, що нинішня влада не здатна військово стримувати агресора. Це викличе масове невдоволення населення, стане благодатним ґрунтом для будь-яких сепаратистських і реваншистських дій у центрі української столиці», - сказав він.

Саме усвідомлюючи таку ситуацію і можливий перебіг подій, Луценко відзначив, що в День Незалежності перебуватиме в прифронтовій полосі.

Водночас, за його словами, українська влада має можливості, нехай і не надто швидко, але нівелювати російський сценарій.

«Влада має наполегливо робити три речі, щоб перемогти ворогів Української Держави. По-перше, дати в зуби агресорові. Тут є цілий спектр дій від мінімальних до максимальних. По-друге, треба дати відчутний і вигідний простому українцеві результат реформ. По-третє, треба результат у боротьбі з корупцією, яка навіть зараз не зменшується, а зростає. Тому явні картини кайданок на руках високопоставлених злочинців також відновлять авторитет української влади», - переконаний Луценко.