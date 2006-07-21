Чи поїде Ющенко до Москви?

До Москви сьогодні для участі у неформальному саміті СНД прибудуть практично усі глави держав Співдружності.

Як повідомляє РІА “Новости”, основні заходи саміту пройдуть у суботу. Це буде вже сьома зустріч "без краваток" лідерів Співдружності з моменту утворення СНД. Попередня неформальна зустріч президентів відбулася також у російській столиці напередодні святкування 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Про свій намір приїхати у російську столицю заявили лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану та Узбекистану.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО раніше заявив, що його участь у неформальній зустрічі глав держав залежатиме від розвитку ситуації в Україні. Тим часом, неофіційне джерело повідомило, що В.ЮЩЕНКО все ж має намір приїхати до Москви.