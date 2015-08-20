Кернес скаржиться, що розслідуванням замаху на нього ніхто не займається

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Кернес заявив сьогодні під час Інтернет-конференції.

«Як такої справи я не знаю. Як йде розслідування, я не знаю. Чому - тому що харків'яни (і не тільки харків'яни) знають, що стосовно Кернеса є кримінальне переслідування по інших справах. Що стосується замаху, можу відповісти, що цією справою майже ніхто не займається. Не майже, а точно ніхто не займається. Не було ніякого професійного інтересу займатися розкриттям замаху на мене, тому що для цього є підстави», - сказав міський голова.

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Кернес також зазначив, що, на відміну від правоохоронних органів, не має достатньо можливостей для того, щоб ефективно вести власне розслідування.

«На сьогодні я також перебуваю біля розбитого корита, не знаю мотивів замаху на мене і хто це зробив», - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2014 роду невідома особа стріляла у Геннадія Кернеса під час пробіжки. Мер отримав поранення, після якого пересувається в інвалідному візку.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Міського голову Харкова і двох його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Сміцький) підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року. Справу за обвинуваченням Кернеса розглядає Київський районний суд Полтави.