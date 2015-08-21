Кремль висуває Україні нездійсненні вимоги по Донбасу - ЗМІ

Про це розповіло джерело в парламентській фракції "Блоку Петра Порошенко", пише Апостроф.

"Вже зрозуміло, що Мінські угоди по ряду пунктів нездійсненні — наприклад, в частині проведення виборів, на які у нас і Москви з сепаратистами абсолютно різні погляди. Кремль хоче, щоб ми вели переговори безпосередньо з "ДНР" і "ЛНР", а це неприпустимо хоча б за нинішніх керівників псевдореспублік. Рада буде працювати з поправками до Конституції. І часу вистачає — сесія триває до 2 лютого. Але справа в тому, що 31 грудня Мінські угоди вмирають самі по собі", - вважає він.

За словами співрозмовника видання, зміни до Конституції України щодо децентралізації і передбачають, серед іншого, тимчасовий порядок особливого самоврядування для окупованих районів Донбасу, що цілком ймовірно, не будуть прийняті ближчим часом.

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"На наступній сесії 300 (необхідних для остаточного ухвалення такого законопроекту - УНІАН) голосів за президентський законопроект однозначно не буде. Ті 288 голосів - це максимум, що дала ця Рада", - вважає він.

За словами джерела, в адміністрації президента зацікавлені вести процес зміни Конституції, але не доводити його до логічного завершення найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, 31 серпня відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому буде розглянуто законопроект щодо децентралізації: "Після проведення консультацій з народними депутатами України ми прийняли рішення, що це відбудеться 31 серпня, коли ми розглянемо чергове питання змін до Конституції України в частині децентралізації влади".