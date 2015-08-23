Обама привітав українців з Днем Незалежності і пообіцяв подальшу підтримку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

"За останній рік Україна зробила вагомі кроки для досягнення мети, яку вона поставила перед собою з моменту отримання незалежності у 1991 році. Незважаючи на численні виклики, народ України наблизився більш ніж коли-небудь до здійснення свого спільного бачення вільної, демократичної та квітучої країни, міцно інтегрованої в серці Європи", - підкреслив Обама.

Він також запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну у надзвичайно важливий період її історії. "Наші дві нації працюють разом, щоб підтримати та захистити право українського народу вільно обрати власний шлях вперед. У той час, коли ви працюєте, щоб провести вирішальні реформи, незважаючи на агресію з боку Росії на сході та окупацію Криму, Сполучені Штати будуть залишатися послідовними у своїй підтримці України", - зазначив президент США.

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Обама впевнений, що дружба між двома країнами буде зміцнюватись ще більше по мірі того, як Україна докладатиме подальші зусилля у розбудові демократичних інституцій, просуванні верховенства права та у прокладанні шляху для економічного зростання.