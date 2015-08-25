Україна робитиме все для звільнення своїх патріотів із російських в'язниць - Турчинов

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, так Турчинов прокоментував вирок, який сьогодні в Росії винесли українському режисеру Олегу Сенцову.

"Символ нинішньої Росії - тюрма. Тюрма, в яку кидають незгодних, тюрма, на яку перетворюється ціла країна з майже 150 мільйонами жителів", - сказав він.

За словами Турчинова, дуже символічним є те, що в день, коли винесли вирок Сенцову, засудивши його на 20 років, російська влада випустила на волю Євгенію Васильєву, "людину, яка роками займалась розкраданням оборонного відомства РФ".

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"Театр абсурду та фальші. Влада Росії ховає свій страшний злочин та блокує міжнародний трибунал у справі збитого "Боїнга", продовжуючи вчиняти військові злочини проти людства на сході нашої країни, викрадає громадян України, щоб організувати над ними показові судилища, катуючи та намагаючись вибити з них зізнання в абсурдних справах", - зазначив Турчинов, наголосивши, що мужньо витримуючи катування, Сенцов, українська льотчиця, народний депутат Надія Савченко та інші наші патріоти демонструють всьому світу "справжній національний характер та те, що українців не можна зламати та поставити на коліна".

"Ми ніколи не визнаємо злочинних вироків путінських судилищ. Україна робитиме все, щоб вирвати своїх героїв із російських казематів", - підсумував секретар РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова й активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор". Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

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Обидва провину заперечували з дня їх затримання.

Сьогодні, 25 серпня, суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 та 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.