Гройсман: у вересні розпочнеться реформування роботи Ради

Про це заявив голова українського парламенту Володимир Гройсман в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV, передає Українська правда.

"Ми з вересня місяця починаємо спільно зі спеціальною місією Європейського парламенту реформу всередині українського парламенту. Я вважаю, що старими методами якісну нову систему побудувати складно", - заявив він.

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Водночас спікер зазначив, що в ході цієї реформи повинні бути передбачені норми, які захистять права опозиції.

Раніше УНІАН повідомляв, що позачергове засідання депутатів українського парламенту пройде 31 серпня. За словами Гройсмана, на анонсованому засіданні будуть розглянутий законопроект з децентралізації.