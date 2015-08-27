До Ради внесли проект постанови про зміни до Конституції щодо децентралізації

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Тексту проекту постанови на сайті ВР наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, напередодні цей парламентський комітет ухвалив рішення рекомендувати ВР попередньо схвалити президентський законопроект про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади (№2217а).

Верховна Рада 16 липня направила до Конституційного суду проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

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31 липня КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Згідно з регламентом Верховної Ради, парламент попередньо має схвалити законопроект (у першому читанні) щонайменше 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш ніж 300 голосів парламентаріїв.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав розпорядження про проведення 31 серпня позачергового засідання ВР, на якому розглядатиметься законопроект про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.