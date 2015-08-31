Сьогодні Суд поновлює розгляд скарги на вирок Пукачу

На початку минулого судового засідання головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій повідомив, що з Київського СІЗО до суду надійшла інформація про те, що Пукач знову не може брати участь у засіданні через погіршення стану здоров'я, в зв'язку з чим судове засідання перенесено на 31 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня, Апеляційний суд Києва переніс на 26 серпня, розгляд скарги на вирок Пукачу через те, що його не доставили до зали судових засідань у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляцію.