Близько тисячі мітингарів вимагають від ВР не голосувати за внесення змін до Конституції в частині децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають плакати "Зміни до конституції - право народу", "Конституцію України пишуть кров'ю, а не шоколадом!", "Особливий статус Донбасу в Конституції - державна зрада", "У Донбасу може бути тільки один статус - окуповані Росією території, які треба повернути Україні!", "Зміни до Конституції - план Путіна" та інші.

Зі сцени виступають різні активісти, які заявляють, що президент України Петро Порошенко "пропонує подарувати Донбас російським окупантам, але продовжувати фінансувати цю територію з державного бюджету".

"Ми зробимо все, щоб цей проект, цей ганебний проект Конституції Путіна-Порошенка не був проголосований в українській Верховній Раді", - заявив член політради "УКРОПу" Дмитро Сіманський.

Водночас він зазначив, що у парламенті хочуть внести зміни до Конституції за сценарієм Кремля, що є неприпустимим.

"Надання особливого статусу окупованим територіям Донецької і Луганської областей створить смертельно небезпечний для цілісності країни прецедент, коли включених повноважень будуть вимагати в інших регіонах, у першу чергу тих, де завдяки змові "вати" з владою готується реванш проросійської опозиції, так званого Опозиційного блоку", - наголосив Сіманський.

На мітингу присутні учасники АТО, а також - представники Української асоціації власників зброї, які заявляють, що "вільні люди мають зброю".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент на своєму позачерговому засіданні має попередньо схвалити президентський законопроект про внесення змін до Конституції “Щодо децентралізації влади” (№2217а).