Постраждалих під Радою вивозять поліцейські, "швидких" не вистачає

За останніми даними, від вибуху гранати, яку невідомі кинули в лави правоохоронців, постраждали також і цивільні люди, передає "Українська правда".

Наразі відомо про близько 30 поранених.

Щоб вивезти усіх поранених до лікарні, не вистачає "швидких допомог", тому частину із них вивозять на машинах нової поліції.

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Як передає кореспондент УНІАН, від Верховної Ради на трьох автомобілях «швидкої допомоги» вивозять мінімум 10 постраждалих.

З вулиці Грушевського напроти будівлі парламенту постраждалих у зіткненнях правоохоронців і людей в штатському продовжують вивозити в лікарняні заклади. Деякі з постраждалих не можуть ходити, і їх виносять на носилках. Багато хто з них закривавлені.