У "БПП" заявляють, що питання про координатора коаліції ще не вирішене

Питання щодо координатора парламентської коаліції ще не вирішене.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам перший заступник голови фракції “Блок Петра Порошенка” Ігор Кононенко після наради керівників коаліції з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом.

“Це питання обговорювалось. Зараз координатором коаліції має бути Юлія Тимошенко. Вона сьогодні сказала, що її думка, що функції координатора має виконувати спікер парламенту. Тому що остаточне рішення і по формуванню порядку денного, і по ухваленню рішень щодо тих чи інших позицій... приймається спікером”, - сказав Кононенко і додав, що остаточне рішення ще не ухвалене.

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Водночас сам Гройсман, за словами Кононенка, вважає, що координатор коаліції має бути.

Як відомо, коаліційною угодою передбачено, що голови фракцій коаліції по черзі три місяці поспіль виконують обов'язки координатора. Після цього терміну повноваження автоматично переходять до наступної за чисельністю фракції коаліції.

1 вересня про вихід зі складу коаліції оголосила Радикальна партія, голова якої Олег Ляшко був координатором коаліції.

Після нього координатором має стати лідер «Батьківщини» Тимошенко, але якщо вона відмовиться, тоді ці функції можуть перейти до голови фракції «БПП» Юрія Луценка.