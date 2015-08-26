Суд у справі Кернеса перенесли на 7 вересня

На сьогоднішньому засіданні були присутні потерпілі активісти, Геннадій Кернес. Захисники мера Харкова подавали клопотання про відведення прокурора, але суд його не задовольнив, повідомляє Радіо Свобода

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Нагадаємо, що 28 липня суд переносив розгляд справи на 26 серпня у зв'язку зі станом здоров'я підсудного.

Мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців обвинувачують у викраденні й побитті людей під час Революції гідності.