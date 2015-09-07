Україна і Бельгія обговорили дії притягнення до відповідальності винних у катастрофі "Боїнга" MH17

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, зустріч керівників зовнішньополітичних відомств двох країн відбулася у рамках робочого візиту Клімкіна до Бельгії.

Сторони обговорили питання двостороннього українсько-бельгійського співробітництва, зокрема, питання запровадження з боку ЄС безвізового режиму для громадян України та співпраці у торговельно-економічній сфері.

Також йшлося про безпекову ситуацію на сході України та стан виконання Мінських домовленостей, звільнення льотчиці Надії Савченко, режисера Олега Сенцова та інших українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються на території РФ.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції

про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

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Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".