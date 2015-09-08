Корбан: В Україні повторюється політкриза 10-річної давності, спровокована корупцією правлячої партії

Про це заявив голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан. Він нагадав, що тоді через корупцію з боку секретаря Радбезу з розширеними повноваженнями Петра Прошенка, про яку під час прес-конференції 5 вересня 2005 заявив колишній глава Секретаріату президента, нині покійний Олександр Зінченко, Юлія Тимошенко була звільнена з посади прем'єр-міністра. Через чвари в таборі правих сил соратники тодішнього президента пішли на створення широкої коаліції з «регіоналами» під проводом Віктора Януковича.

Ровно десять лет тому назад, 8 сентября 2005 года, политический кризис достиг апогея. В то время Юлия Тимошенко была пр... Posted by Gennady Korban on Tuesday, 8 September 2015

«Сторони підписали Універсал національної єдності, який поклав край завоюванням Помаранчевої революції», – написав політик на своїй сторінці в Facebook.

«Через десять років ситуація повторюється. Причини усе ті самі, і дійові особи майже незмінні, тільки трохи постаріли: корупція поглинула правлячу партію і коаліція на межі розвалу. Де-факто у парламенті створена «ширка» за участю Опозиційного блоку. Залишилося підписати «універсал №2», під яким тепер підпишуться ще й окупанти», – вважає Геннадій Корбан.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року три з п'яти фракцій коаліції відмовилися підтримати поправки до Конституції, запропоновані Президентом. Законопроект був ухвалений завдяки ситуативній більшості за участю «Опозиційного блоку» і депутатських груп.