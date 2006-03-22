Молодшому Януковичу надіслали понад 300 тисяч SMS
19:00, 22 березня 2006Політика
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Союз молоді регіонів України підбив підсумки SMS-референдуму
У SMS-референдумі Союзу молоді регіонів України про надання російській мові статусу другої державної мови в Україні взяли участь 314,629 тисяч осіб, із яких 256,610 тисяч висловилися «за» і 58,019 тисяч, – «проти».
Про це повідомив лідер Союзу молоді регіонів України Віталій ХОМУТИННІК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«Це був тестовий референдум. Але в разі проведення реального референдуму про статус російської мови результати навряд чи істотно відрізнятимуться», - сказав В.ХОМУТИННІК.
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