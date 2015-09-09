Будь-які спроби РФ провести "вибори" на Донбасі означатимуть повний зрив Мінських домовленостей – Яценюк

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк після завершення зустрічі з головою уряду Республіки Польща Евою Копач у Варшаві, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

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«Будь-які спроби Російської Федерації, - тому що в Донецьку і Луганську російські найманці, - провести будь-які незаконні вибори на цих територіях означають повний і тотальний зрив Мінських домовленостей», - сказав Яценюк.