Місія ООН зафіксувала факти масових вбивств бойовиками цивільних осіб на Донбасі

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі МЗС України у зв’язку з оприлюдненням 11-ї доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини про становище у галузі прав людини в Україні.

«В Україні уважно ознайомилися з 11-ою доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яка охоплює період з 16 травня до 15 серпня 2015 року. Зібрана Моніторинговою місією інформація стала черговим свідчення вкрай негативного впливу російської агресії проти України на ситуацію з правами людини. Зокрема, чітко констатується вплив зовнішніх факторів, таких як постачання з території Російської Федерації військових сил, озброєнь і боєприпасів на Донбас, на права людини в регіоні», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що доповідь має важливе значення у якості документування злочинів, скоєних підтримуваними Росією незаконними збройними формуваннями на сході України. Серед зафіксованих місією фактів масові вбивства цивільних осіб, викрадення людей, тортури, сексуальне насильство, примусова праця та вимагання грошей.

Окремо підкреслено, що всупереч нормам міжнародного права та Конституції України незаконні збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей продовжують створювати свої адміністративні псевдоструктури та здійснювати видачу квазі-паспортів місцевим мешканцям.

«Значна увага приділена ситуації в окупованій Російською Федерацією Автономній Республіці Крим, де права кримських татар та етнічних українців зазнають системного порушення. Переконані, що гострота і масовість проблеми з дотриманням прав людини російською окупаційною владою потребує окремої розгорнутої доповіді УВКПЛ», - повідомляють у МЗС.

Позитивну оцінку у доповіді здобуло схвалення Національної стратегії у сфері прав людини, у розробці якої брали участь представники міжнародних організацій та громадянського суспільства. Низку рекомендацій у документі УВКПЛ, спрямованих на покращення стану дотримання прав людини в Україні, буде ретельно вивчено.

Українська сторона високо оцінює діяльність УВКПЛ та Моніторингової місії з прав людини в Україні. Їхня діяльність сприяє неупередженому інформуванню міжнародного співтовариства про стан дотримання прав людини в умовах, спричинених російською агресією проти України. Результати напрацювань місії, яка діє в Україні на запрошення уряду з 15 березня 2014 року, стали дієвим аргументом на користь ініціювання Україною рішення щодо подовження мандату Моніторингової місії до 15 березня 2016 року.