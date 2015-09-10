Терористи "Аль Каїди" пригрозили атаками на Білла Гейтса та Уоррена Баффета

Загрози проти бізнес-еліт США угруповання розмістило в своєму журналі, - повідомляє Insider за інформацією NBC news.

Також у списку вказані брати Чарльз і Девід Кох, магнат казино Шелдон Аделсон, син засновника мережі Wal-Mart Джим Уолтон.

Читайте також"Аль-Каїда" пообіцяла "Ісламській державі" допомогу в боротьбі з силами коаліції

Імена деяких інших бізнесменів журнал терористів написав з помилками. Журнал заявляє, що бізнесмени можуть уникнути атак, якщо виведуть свої фінанси з американських банків, вкладуть свої статки поза територією США і припинять підтримувати Ізраїль.