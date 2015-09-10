Терористи "Аль Каїди" пригрозили атаками на Білла Гейтса та Уоррена Баффета
11:20, 10 вересня 2015Політика
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Терористична організація "Аль Каїда" пригрозила атаками на американських економічних лідерів, включаючи Білла Гейтса, Майкла Блумберга і Уоррена Баффета.
REUTERS
Загрози проти бізнес-еліт США угруповання розмістило в своєму журналі, - повідомляє Insider за інформацією NBC news.
Також у списку вказані брати Чарльз і Девід Кох, магнат казино Шелдон Аделсон, син засновника мережі Wal-Mart Джим Уолтон.
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Імена деяких інших бізнесменів журнал терористів написав з помилками. Журнал заявляє, що бізнесмени можуть уникнути атак, якщо виведуть свої фінанси з американських банків, вкладуть свої статки поза територією США і припинять підтримувати Ізраїль.
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