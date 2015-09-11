Екс-депутат Марков розповів, як змусив суддю відпустити його з-під варти в Україні

Про це він розповів в інтерв'ю Газете.Ru.

Зокрема, Марков зазначив, що вийшов на свободу, завдяки "вакханалії" в країні, яка тоді відбувалася.

"Випустила мене не нова влада, а одесити. Тоді ми просто скористалися ситуацією, загальною вакханалією в країні. Півтори тисячі моїх прихильників в Одесі зайшли в суд, де, вибачте, прокурора кілька годин попісяти не випускали, і суддю теж, і тільки завдяки цьому вони підмахнули рішення, яке дозволило мені вийти на свободу і виїхати з країни", - заявив Марков.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні Марков звинувачується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень) за побиття в Одесі в 2007 році учасників мітингу проти встановлення пам'ятника Катерині II.

В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

25 лютого 2014 р. Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

Марков зник з поля зору правоохоронців 4 листопада 2014 р. В грудні 2014 року МВС України оголосило його в розшук.

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12 серпня 2015 р. Маркова затримали в італійському місті Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу. Через два дні місцевий суд його заарештував.

Пізніше суд Генуї змінив Маркову запобіжний захід, перевівши його з в'язниці під домашній арешт з носіння електронного браслета.