Росія зацікавлена, щоб ситуація на Донбасі дійшла до "замороженого конфлікту" - Кучма

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві.

Кучма заявив, що "війною з Росією ми проблему Криму і взагалі цілісності України не вирішимо. Треба дійсно шукати всі дипломатичні канали, всі можливі економічні і політичні засоби для того, щоб припинилася бійка на Донбасі насамперед".

"Уся ситуація йде до того, щоб це був заморожений конфлікт. Не війни, не миру... І це в інтересах насамперед сусіда нашого", - заявив Кучма.

Він нагадав, що коли Україна не контролює на сході країни 600 км свого кордону, то наслідки є зрозумілими.

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Екс-президент зауважив, що в Україні лунають пропозиції розширити "нормандський формат" з переговорів про урегулювання ситуації на Донбасі.

Він заявив, що є зацікавленість, аби "участь у переговорах брали насамперед всі країни, які підписали Будапештський меморандум - і США, і Велика Британія. Ще було б добре, щоб участь взяла і Китайська Народна Республіка ...".

"Ми повинні бити у дзвони і не дати можливість спустити на гальмах все, що відбувається на терені України, а таке бажання, як ми бачимо, є, і звучать голоси з боку тих, хто має безпосереднє відношення до "нормандської четвірки", і нас це хвилює, тому ми сподіваємося на краще", - наголосив Кучма.