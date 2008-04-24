Турчинов за те, щоб поставити киянам усі лічильники за рахунок міста

Кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ у разі перемоги на виборах обіцяє встановити у квартирах киян лічильники гарячої та холодної води, опалення та електропостачання за рахунок міського бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав на зустрічі з працівниками ВАТ «Київгума».

«Мені дуже прикро, що чинна київська влада не звертає уваги на стан під’їздів і ліфтів», - також сказав він. О.ТУРЧИНОВ пообіцяв після перемоги на виборах вирішити це наболіле питання.

Крім того, кандидат у мери Києва від БЮТ повідомив, що комунальні платежі перевищують собівартість наданих послуг. «Вам у платіжках пишуть 14 куб. м. води, а насправді ви використовуєте лише 3. Нам потрібно вирішити цю проблему. Я впевнений, що ми можемо це зробити», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, він підкреслив, що треба розвивати та удосконалювати міську інфраструктуру. «На жаль, кошти, передбачені на розвиток нашого міста, розкрадено. Кияни за останні два роки залишилися без нових доріг, станцій метро, шкіл та дитсадків», - обурився О.ТУРЧИНОВ.

Він також вважає, що у Києва є можливість будувати соціальне житло без посередників.

На переконання О.ТУРЧИНОВА, Блок Юлії Тимошенко зможе вирішити проблеми киян, які накопичились останнім часом.